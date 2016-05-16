Москва, 16 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. До конца 2016 года возможность оплачивать проезд посредством банковской карты появится во всех кассах московского метро, сообщает 16 мая официальный портал мэрии столицы.

Moscow-Live.ru Банковские карты

Как пояснил начальник метрополитена Дмитрий Пегов, в настоящее время решается технический вопрос по подключению касс к системе эквайринга.

«У нас уже на некоторых кассах установлены терминалы по приёму карт — на станциях «Румянцево», «Саларьево», «Бауманская», «Технопарк», «Марксистская», «Баррикадная», «Котельники», «Крестьянская Застава», а также на южных вестибюлях станций «Ботанический сад», «Ленинский проспект» и «Варшавская», — рассказал Пегов.

Следующими подключение к системе эквайринга ждет другие станции с максимальным потоком пассажиров, такие как «Комсомольская», «Белорусская» и станции Кольцевой линии.

Предполагается, что к осени этого года в вестибюле каждой станции появится одно-два кассовых окна, принимающих карты банков для оплаты билетов, все кассовые окна подключат к системе до конца года.

Кроме того, как пояснил Дмитрий Пегов, установленные на станциях метро автоматы по продаже билетов также будут оборудованы системой приема банковских карт. К концу 2016 года в каждом вестибюле метрополитена должен появиться как минимум один такой аппарат.