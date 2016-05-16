Лондон, 16 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Более 300 представителей деловой и промышленной элиты Великобритании призвали местных жителей проголосовать за выход страны из Европейского союза (ЕС). Соответствующее открытое письмо бизнесменов к общественности было опубликовано в газете The Telegraph.

pixabay.com Флаги стран Евросоюза

В письме отмечается, что Евросоюз стал закупать у Британии все меньше товаров, в Европе растет безработица, а европейская валюта «может обвалиться».

По мнению представителей деловой и промышленной элиты Великобритании, вне блока британский бизнес сможет развиваться «гораздо интенсивнее и создавать новые рабочие места».

При этом бизнесмены полагают, что за рамками ЕС Великобритания получит выход на новые рынки сбыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что референдум о членстве страны в составе ЕС пройдет 23 июня. Вопрос референдума будет звучать так: «Должно ли Соединённое Королевство остаться членом Евросоюза или выйти из Евросоюза?».

По мнению многих экспертов, результаты референдума будут во многом определены тем, каких успехов добьются власти страны на переговорах с Брюсселем.

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