Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Ростовской области сохраняется неустойчивая погода. Только в областном центре из-за ливневых дождей подтопленными оказались десятки домовладений. Больше всего пострадала левобережная зона, которая находится в низменной части города. Улицу Шоссейную пришлось перекрыть, чтобы работы можно было проводить в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 16 мая, уровень воды на подтопленных участках в левобережной части города снизился на 50%.

rostov-gorod.ru Аварийные службы устраняют последствия непогоды

Устраняли последствия ливня два пожарных расчета, четыре бригады спасателей. В помощь аварийным бригадам было доставлено 15 единиц специальной техники. Работы продолжаются.

Движение по улице Шоссейной откроют после ликвидации последствий разгула стихии.

Отметим, что все коммунальные службы донской столицы в связи с неблагоприятными погодным условиями были переведены в режим повышенной готовности. В Ленинском районе областного центра также пострадали десятки дворов. В Пролетарском районе после пронесшихся дождей обрушилась береговая линия ручья Кизитериновский, что привело к подтоплению одного из дворов по переулку Александровский Спуск.

Ливневые канализации и мониторинг ситуации проводился в течение выходных в тех районах, которые представляют особую тревогу.

Напомним, что в Ростовской области в минувшие выходные пронесся смерч. Четыре населенных пункта пострадали в результате разгула стихии. Разбушевавшаяся непогода оставила сотни домов в Белокалитвинском районе без света, воды, кровли и окон. Восстанавливать жилища продолжают аварийные бригады.