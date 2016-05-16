Берлин, 16 мая, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Четвёртый по величине акционер автомобильного концерна Volkswagen AG Суверенный фонд Норвегии решил подать иск в отношении автопроизводителя из-за «дизельного скандала». Таким образом фонд присоединится к иску, который подают в отношении Volkswagen другие акционеры и автовладельцы, пишет газета The Financial Times.

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Подачу иска прокомментировал главный инвестиционный директор управляющего Суверенным фондом Норвегии Nordea Bank Investment Management Петер Йонсен. «Наша задача как инвестора состоит в том, чтобы обезопасить капиталовложения фонда в Volkswagen», — сказал Йонсен.

Обращение поступит в суд в течение ближайших недель. Оно вызвано разразившемся в 2015 году «дизельным скандалом», при котором убытки фонда составили сотни миллионов долларов. В результате судебного процесса фонд намерен возместить их.

Напомним, что «дизельный скандал» был инициирован американским Агентством по защите окружающей среды (EPA), заявившим, что на дизельных автомобилях Volkswagen установлено оборудование, позволяющее подделать результаты тестов на соответствие экологическим нормативам.

Нарушения были признаны топ-менеджерами Volkswagen. Власти США обязали автоконцерн отозвать почти полмиллиона авто, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля представители Volkswagen и Вашингтон провели переговоры об окончании дизельного скандала. Согласованные статьи соглашения были переданы на рассмотрение уполномоченному судье США Чарльзу Брейеру.