Шарапова теряет позиции в рейтинге WTA
Вашингтон, 16 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и опустилась с 12-й на 24-ю строчку, сообщается в обновленном рейтинге ассоциации, опубликованном на официальном сайте.
Первое место по прежнему сохраняет за собой Серена Уильмс (США), со второго места польская спортсменка Агнешка Радваньская оттеснила Ангелику Кербер из Германии. С 6-го на 5-е место поднялась Виктория Азаренко из Белоруссии. В первой десятке теперь находится итальянская спортсменка Флавиа Пеннетта, ранее занимавшая 13-ю строчку и поднявшаяся до 10-й.
Среди российских спортсменок Светлана Кузнецова поднялась с 19-го на 15-е место рейтинга, дойдя до ¼ финала турнира в Риме, где потерпела поражение от первой ракетки мира Серены Уильямс. Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 27-ю позицию, Екатерина Макарова занимает 30-ю строчку.
Напомним, Мария Шарапова была предварительно отстранена от соревнований с 12 марта после обнаружения в её допинг-пробах запрещенного с 1 января 2016 года мельдония и с тех пор продолжает терять позиции в рейтинге.