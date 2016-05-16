Вашингтон, 16 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и опустилась с 12-й на 24-ю строчку, сообщается в обновленном рейтинге ассоциации, опубликованном на официальном сайте.

Мария Шарапова

Первое место по прежнему сохраняет за собой Серена Уильмс (США), со второго места польская спортсменка Агнешка Радваньская оттеснила Ангелику Кербер из Германии. С 6-го на 5-е место поднялась Виктория Азаренко из Белоруссии. В первой десятке теперь находится итальянская спортсменка Флавиа Пеннетта, ранее занимавшая 13-ю строчку и поднявшаяся до 10-й.

Среди российских спортсменок Светлана Кузнецова поднялась с 19-го на 15-е место рейтинга, дойдя до ¼ финала турнира в Риме, где потерпела поражение от первой ракетки мира Серены Уильямс. Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 27-ю позицию, Екатерина Макарова занимает 30-ю строчку.

Напомним, Мария Шарапова была предварительно отстранена от соревнований с 12 марта после обнаружения в её допинг-пробах запрещенного с 1 января 2016 года мельдония и с тех пор продолжает терять позиции в рейтинге.