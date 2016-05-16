Красноярск, 16 мая, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае медведь напал на 52-летнего водителя самосвала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Эвенкийского муниципального района.

Медведь

ЧП произошло 11 мая в карьере находящемся возле ГНПС №1, в 143 км от с. Байкит.

«Мимо проезжавшие водители отогнали зверя при помощи большегрузной техники, однако от полученных ран пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели жителя Краснодарского края, который работал в регионе вахтовым методом.