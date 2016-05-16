Москва, 16 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Воодушевление на рынке нефти, остановленное выходными, опять продолжается с началом новой недели. По мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очередным стимулом для покупателей послужили данные компании Baker Hughes о сокращении числа буровых установок в США с 328 до 318. Это приводит к снижению добычи в стране, но приходят противоположные сообщения с другой стороны.

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«Пока российские хоккеисты громят соперников на Чемпионате мира под крики болельщиков «Шайбу! Шайбу!», эти же слова повторяют саудовские нефтяники. На месторождении Шайба в Аравии компания Saudi Aramco планирует повысить добычу на 250 тыс. баррелей в день. И этот рост лишь на одном месторождении перекрывает сокращение производства в целом в США», — подчеркнул Гойхман.

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«Данные цифры показывают, насколько зыбко нынешнее ралли котировок черного золота. Но факт есть факт: фьючерсы на Brent утром 16 мая вновь обновили годовые максимумы, уйдя на $48,66. Такое стремление ввысь вполне может привести к штурму принципиальной высоты в $50», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 мая, мировые цены на нефть растут, отыгрывая данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США. Так, по состоянию на 08.26 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,34% — до $48,47 за баррель. Цена WTI поднималась на 1,21% — до $46,77.