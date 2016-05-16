Венеция, Италия, 16 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Высший законодательный орган Венеции (Италия) принял решение провести 18 мая голосование за признание Крыма частью России и за снятие с РФ санкций Евросоюза, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в региональном парламенте Венеции.

Джованни Антонио Каналетто. Венеция в XVIII век

Голосование пройдёт по ряду пунктов. Прежде всего, будет поднят вопрос о «дискриминационной и несправедливой с точки зрения принципов международного права» политики ЕС в отношении Крыма. Также будет начато обсуждение «немедленного снятия антироссийских санкций ЕС».

Отмечается, что Венеция может стать первым европейским субъектом, который признает Крым частью России — в случае положительного результата голосования.

Инициатива по вынесению вопросов на голосование принадлежит 25 членам парламента, в том числе трём главам крупнейших фракций — Никола Финко (фракция «Лига Севера»), Сильвиа Ризотто («Список Дзайя») и Массимилиано Баризону (фракция «Вперед, Италия!»). Это почти половина всех депутатов парламента, насчитывающего 51 человека.

Ситуацию прокомментировал депутат Стефано Вальдегамбери. По его мнению, правительство Италии не должно более совершать стратегических промахов. «А антироссийские санкции — это и есть именно ошибка, так же как и непризнание очевидного — Крыма в составе России», — сказал он.

По мнению Вальдегамбери, экономика Венеции наиболее сильно почувствовала последствия санкций и ответного эмбарго России. Здесь за вторую половину 2015 года убытки составили более 1 млрд евро.