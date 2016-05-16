Вашингтон, 16 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Претендент на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он одержит верх в президентской гонке, его отношения с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном вряд ли будут теплыми, поскольку британский чиновник выражал слишком критическую точку зрения о нем, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«По всей видимости, у нас не будет очень хороших отношений. Кто знает, я надеюсь на хорошие отношения с ним, однако, похоже, что он также не хочет решать эту проблему», — отметил Трамп в интервью телеканалу ITV.

Когда же Трампа спросили, что он думает о членстве Великобритании в ЕС, он подчеркнул, что «имел дело с ЕС, блок очень бюрократичен, с ним очень, очень сложно».

«Что же касается Великобритании, я бы сказал: «К чему она вообще?», но опять же, пусть люди сами решат», — добавил он.

Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заметил в 2015 году, что Трамп проявил «глупость», призывая к введению временного запрета на въезд мусульман в США. По словам главы британского правительства, если когда-нибудь Трамп приедет в Великобританию, он объединит против миллиардера всю страну.