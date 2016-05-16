Москва, 16 мая, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Законопроект о подписке на периодические издания внесли в Госдуму Леонид Левин («Справедливая Россия») и Ольга Тимофеева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Подписка на периодические печатные издания является услугой почтовой связи по приему, обработке заказов на периодические печатные издания, пересылке, в том числе доставке на регулярной основе периодических печатных изданий адресату, осуществляемой на основе договора подписки, следует из текста документа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что цена на СМИ состоит из цены издания, услуг по исполнению договора подписки, в том числе перевозки и доставки периодического издания до адресата, если таким договором предусмотрена доставка.

Предусматривается, что особенности оказания услуг почтовой связи в части подписки на периодические печатные издания устанавливаются в соответствии с порядком, утверждаемым правительством РФ.