Барнаул, 16 мая, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае исследовали все печатные издания региона на предмет объявлений, имеющих признаки нелегального кредитования. Акция получила название «Кредитный субботник». Подробности сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба ОНФ.

ОНФ В Алтайском крае нашли несколько десятков подозрительных участников рынка микрозаймов

Более 20 студентов — активистов ОНФ при поддержке Алтайской универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова и Ассоциации по защите прав заемщиков в течение двух часов работы нашли несколько десятков организаций, которые, вероятнее всего, относятся к нелегальным.

«Отсутствие в объявлениях о выдаче займов юридического адреса, названия заимодателя, а главное, его отсутствие в государственном реестре микрофинансовых организаций, может быть признаками нелегального или «черного кредитора», — пояснила сопредседатель регионального отделения ОНФ Марина Ермоленко. По ее словам, участники акции сделали копии всех объявлений о займах «за 5 минут», сверили (где это возможно) с государственным реестром, а также зафиксировали деятельность кредиторов звонками по указанным в объявлениях телефонам. Все полученные данные будут переданы правоохранительным и контролирующим органам.

Интересно, что многие нелегальные участники финансового рынка в телефонных разговорах всячески старались уйти от ответов на вопросы: «по какому адресу вы работаете», «где вас можно найти» и «как называется ваша организация?».

«Последняя фраза часто приводила к тому, что телефонные собеседники активистов ОНФ прерывали разговор. Вместо адреса «потенциальным клиентам» предлагали встретиться у любого торгового центра Барнаула, Камня-на-Оби, Бийска, подъехать к определенному месту и потом позвонить — «мы вас найдем». По всей видимости, нелегальным участникам финансового рынка, действительно, есть что скрывать», — отмечается в пресс-релизе ОНФ.

Руководитель «Ассоциации по защите прав заемщиков» Антон Доровских напомнил, что, в отличие от легальных МФО, деятельность «черных» кредиторов не регулируется никакими нормативно-правовыми актами, они никому не подотчетны.

«Кредиторы назначают проценты по займам и правила их возврата по своему усмотрению. Часто люди попадают к ним в настоящую долговую кабалу из-за своей финансовой неграмотности, лишаются средств к существованию, бывает, что теряют и квартиры. Сколько таких «финансовых деятелей» у нас в крае, пожалуй, точно не ответит никто. Эксперты считают, что нелегалы в целом по России могут занимать до 40% рынка микрозаймов», — заявил Антон Доровских.

По итогам «Кредитного субботника» на заметку был взят 41 участник рынка микрозаймов (мониторинг кредитных кооперативов и ломбардов не проводился). 29 из них отсутствуют в государственном реестре МФО. В дальнейшем «фронтовики» намерены провести мониторинг объявлений о выдаче займов на улицах Барнаула и в сети интернет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2016 года Банк России и ФАС России договорились о мерах противодействия рекламе недобросовестных финансовых структур, предлагающих гражданам получить потребительский заём и/или разместить средства под высокие проценты.