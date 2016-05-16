Южно-Сахалинск, 16 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В ближайшие сутки Сахалинская область окажется под властью циклона, атмосферный вихрь принесет с собой сильные дожди, сообщает 16 мая пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

inhabitat.com Циклон

Ухудшение погоды ожидается в ночь на 17 мая, уточняют спасатели со ссылкой на региональное управление метеослужбы.

На территории Поронайского, Смирныховского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Макаровского, Углегорского, Охинского и Томаринского районов возможно выпадение 15−29 мм осадков за 12 часов, местами дождь будет очень сильным — за половину суток может выпасть 30 мм и более осадков.

«Днем 17 мая на реках указанных районов ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 м, на отдельных реках возможны выходы воды на пойму», — говорится в сообщении.

Администрации районов и взаимодействующие структуры предупреждены о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, обстановку контролирует ГУ МЧС.

Населению указанных районов спасатели не рекомендуют без необходимости покидать пределы городов и поселков, а также отправляться на рыбалку, охоту, туристические прогулки.