Москва, 16 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Началось тестирование системы «Яндекс.Момент», созданной для облегчения поиска скидок и акций, сообщают «Ведомости».

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Список компаний, участвующих в тестировании, пока не уточняется. В данный момент продавцы услуг участвуют в тестировании бесплатно, но в перспективе «Яндекс» будет взимать с них процент от стоимости предоставляемых услуг. Размер комиссии также пока не оглашается.

Сообщается, что в рамках этого проекта тестируются возможности «гиперлокальной рекламы», которая имеет большое будущее.

Эксперты не исключают, что после успешного завершения тестирования «Яндекс.Момент» сможет составить сильную конкуренцию купонным скидочным сервисам.