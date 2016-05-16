Москва, 16 мая, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на торгах 16 мая на фоне сокращения числа буровых установок в США, свидетельствуют данные Нью-Йоркской и Лондонской бирж.

ptashchuk.info Нефть

По состоянию на 8:54 мск баррель Brent с поставкой в июле вырос на 1,361% до $48,47. Котировки июньских фьючерсов на нефть марки WTI подорожали на 1,261% до $46,80 за баррель.

Ранее компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым к концу рабочей недели 13 мая общее число буровых установок в США сократилось на 2,17% (9 единиц) до 406 единиц.