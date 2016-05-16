Ярославль, 16 мая, 2016, 08:59 — ИА Регнум. За летний период в Ярославле будет высажено 900 тысяч штук цветочной рассады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru посадка цветов на «гербе» Ярославля

Часть цветов уже посажена, вторая партия будет высажена к празднованию Дня города, которое происходит по традиции в последнюю субботу мая. У Вечного огня уже распустились тюльпаны, также цветы посажены у памятника Ленину.

Цветочное оформление у памятника «Тысячелетие Ярославля» на Стрелке появится накануне Дня города. Там планируется посадить бегонию и цинерарию. Одновременно с этим цветами будет украшен герб Ярославля на Стрелке. Контур «медведя» будет заполнен цветами периллы. Шапка Мономаха будет сделана из колеуса лимонного, а надпись — из бегонии.

«Ночи пока холодные для посадки некоторых видов растений. Мы ждем, пока земля прогреется. Вы можете сами наблюдать, что на теневых участках земли даже трава еще не выросла. Там, где необходимо, сейчас приступили к кошению — в центральной части работы уже выполнены на 80%», — пояснил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Тюрин.