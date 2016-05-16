Чебоксары, 16 мая, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах на оптовом рынке «Николаевский» при повторной проверке выявлены продукты питания из Турции и Польши — ввоз продовольственных товаров из данных стран запрещен. При этом надзорные органы проводили проверку с силовой поддержкой ОМОНа, так как при первой проверке предприниматели «спешно позакрывали свои торговые точки», сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

cap.ru Уничтожение турецких томатов. Фото управления Россельхознадзора по Чувашии

Проверка оптового рынка проводилась с целью выявления фактов реализации продовольственных товаров, ввоз которых в Россию запрещен или ограничен. «В ходе первоначальной проверки предприниматели спешно позакрывали свои торговые точки, в связи с чем в первый день выяснить реальную ситуацию не представилось возможным. Поэтому было принято решение о проведении повторной проверки с силовой поддержкой ОМОНа. Сотрудники полиции оцепили территорию рынка, препятствуя незаметному вывозу запрещенных продуктов на автомобилях, а также, распределившись по торговым точкам, не позволили закрыться продавцам изнутри, обеспечив возможность проверяющим осмотреть каждый оптовый склад», — говорят в ведомстве.

В результате проверок в отношении ряда предпринимателей за реализацию запрещенных к возу в Россию яблок из Польши возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством). Кроме того, у одного из торговцев выявлено 150 кг винограда из Турции — партия была уничтожена, предприниматель оштрафован на 23 тыс. рублей.

Помимо этого, по данным прокуратуры, некоторые предприниматели, желая избежать ответственности, в ходе проверки «спешно принялись сдирать маркировки с упаковок с запрещенной к ввозу в Россию продукции». Их привлекли к ответственности за реализацию продукции в отсутствии необходимых маркировок, позволяющих определить страну происхождения товара. В ведомстве напоминают, что законом предусмотрено уничтожение немаркированной продукции.

Так, у одной из предпринимательниц наряду со штрафами на общую сумму 23 тыс. рублей изъято и уничтожено около 350 кг винограда, а также 180 ящиков яблок общей массой более 2,3 тонн. За аналогичные нарушения также была привлечена другая предпринимательница, продукция которой, помимо прочего, имела истекший срок годности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе проверки, проведённой управлением Россельхознадзора совместно с прокуратурой, на оптовой базе в Цивильске выявлено 95 кг яблок (семь коробок) из Польши. Специалистами управления яблоки были уничтожены. В ходе проверки на территории МУП «Урмарский рынок» у индивидуального предпринимателя выявлено 16,3 кг (3 коробки) томатов из Турции без товаросопроводительных и фитосанитарных документов.

Напомним, санкции в отношении ряда российских граждан, юридических лиц и целых отраслей российской экономики были введены США и Европейским союзом (ЕС) после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 6 августа 2015 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об утилизации на границе продуктов, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении России.