Москва, 16 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В России приостановили работу все отделения Промрегионбанка сегодня, 16 мая. Причина в технических неполадках. Об этом сообщил сотрудник томского отделения кредитной организации.

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«В настоящее время у нас технические неполадки, приостановлена работа отделений. В связи с проблемами безопасности», — цитирует «Интерфакс» сотрудника.

По данным сотрудника банка, 16 мая не обслуживаются ни физические, ни юридические лица. «Пока не известно, на какой срок», — пояснил он.

Промрегионбанк — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчётности на 1 апреля 2016 года, кредитная организация располагает 3,4 млрд рублей средств физических лиц.