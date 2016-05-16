Ярославль, 16 мая, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В Ярославле летом 2016 года сократится количество детей, охваченных летним отдыхом. Это связано с снижением бюджетного финансирования и ростом стоимости путевок. Об этом говорится в отчете мэрии Ярославля, подготовленного к заседанию постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Снижение планируется практически по всем направлениям летнего отдыха. Так в 7 загородных детских лагерях в 2016 году по плану отдохнет 7365 человек (8848 человек — 2015 год). Стоимость путевки колеблется от 14 500 рублей в муниципальном лагере им. Матросова до 28 672 рублей в лагере Северной железной дороги «Сахареж».

В лагерях с дневной формой пребывания, организованных при учреждениях образования, спорта и культуры, отдохнет 9628 детей (10 707 человек — 2015 год). Если раньше питание детей в таких лагерях в Ярославле было бесплатным, то в 2016 году родителям придется заплатить 55 рублей в день. Это связано как с увеличением стоимости питания на 10 рублей в день по сравнению с прошлым годом, так и с уменьшением субсидии из областного бюджета с 11,6 млн до 5,8 млн рублей.

В целом затраты бюджетов на отдых детей в Ярославле по сравнению с 2015 годом снизились на 13 млн рублей — с 86,7 до 73,7 млн. Это произошло в связи со снижением расходов областного бюджета.

Не изменится лишь число детей, имеющих право на отдых в связи с трудной жизненной ситуацией. Также за счет бюджета смогут отдохнуть 88 детей из многодетных семей, в 2015 году их было 119.

Ситуация с организацией летнего отдыха детей будет рассмотрена на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике 18 мая.