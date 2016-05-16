Москва, 16 мая, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Brent снова предпринимает попытки закрепиться выше уровня 48,00 долларов за баррель. Сегодня, 16 мая, был обновлен полугодовой максимум — котировки поднялись до уровня 48,64. Тем не менее, для того, чтобы Brent демонстрировала стабильный рост, потребуются весомые катализаторы, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

gazprom.ru Добыча нефти

«Но в течение предстоящей недели, скорее всего, поводов для подобной динамики не появится. Даже если в США коммерческие запасы продолжат снижаться, равно как и объемы добычи (который уже упал до 8,8 млн баррелей в сутки), этого вряд ли будет достаточно, чтобы нефть смогла развить внушительный восходящий импульс. Любое движение вверх может стать поводом для фиксации прибыли и, следовательно, падения котировок энергоносителя», — пояснила Рогова.

Читайте также: «Падение нефти к $30 — эмоциональный перегиб»

«Таким образом, с высокой долей вероятности можно полагать, что Brent просто попытается закрепиться в пределах более высокого диапазона 43,00 — 49,00 в течение текущей недели», — предположила эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 мая, мировые цены на нефть растут, отыгрывая данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 08.26 мск стоимость нефти марки Brent росла на 1,34% — до $48,47 за баррель. Цена WTI поднималась на 1,21% — до $46,77.