Москва, 16 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Реконструкция вестибюля станции «Проспект Мира» Кольцевой линии Московского метрополитена завершена, станция вновь открывает двери для пассажиров, передают 16 мая «Вести».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Вход на станцию «Проспект Мира» кольцевой линии метрополитена

Вестибюль станции закрыли 30 мая 2015 года, чтобы полностью обновить эскалаторы, работавшие еще с 1952 года — срок эксплуатации устройств подошел к концу.

«Теперь в вестибюле станции «Проспект Мира» Кольцевой линии установлены 4 современных эскалатора взамен 3», — такое сообщение опубликовано в «Твиттере» метро.

Кроме того, работы по реконструкции станции включали в себя капитальный ремонт вестибюля, замену инженерных сетей, кабельных, сантехнических и вентиляционных коммуникаций. Обновление коснулось и кассового зала.

Предполагалось, что ремонт на станции продлится ровно год, до 30 мая 2016 года, однако работы были выполнены раньше срока.

В настоящее время в метро Москвы закрыты на реконструкцию станция «Фрунзенская» и северный вестибюль станции «Красные ворота».