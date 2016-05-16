Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела дирижера Святослава Лютера, ранее заявленного в розыск его родственниками.

slavluther.com Святослав Лютер

Как отмечается, тело 45-летнего дирижера было найдено в квартире одного из домов на Большой Конюшенной улице в центре Петербурга.

«По предварительным данным, погибший совершил самоубийство, мотивы которого выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В то же время в СМИ уже появилась версия о том, что дирижер погиб от удара током, а рядом с его телом якобы найден неисправный фен.

Как сообщало ИА REGNUM, дирижер два дня не выходил на связь с родственниками, которые 14 мая обратились за помощью в полицию. 15 мая режиссер был найден мертвым.

Дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Святослав Лютер родился в 1971 году Ленинграде в семье музыкантов. В разные годы руководил хором немецкой музыки при евангелическо-лютеранской церкви, работал хормейстером и ассистентом дирижера в театре «Санкт-Петербург Опера», преподавал дирижирование и был хормейстером в Санкт-Петербургской Академии культуры. Гастролировал и выступал как приглашенный дирижер с различными оркестрами России и США.