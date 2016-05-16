Владикавказ, 16 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В РСО-Алания завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы. Как сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM, в них приняли участие руководители республики, представители творческой интеллигенции, молодежных и общественных организаций.

mkrso-a.ru День осетинского языка и литературы

Временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания ВячеславБитаров возложил цветы к памятнику основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову на Театральной площади Владикавказа. Затем он принял участие в праздничном концерте в Северо-Осетинском государственном академическом театре, зал которого был до отказа наполнен зрителями, приехавшими со всех концов Северной Осетии. Руководитель республики пришел на праздник в рубашке, сшитой в осетинском национальном стиле.

Перед началом праздничного концерта Вячеслав Битаров обратился со словами поздравлений к собравшимся на родном языке. Он отметил важность и значимость сохранения и развития родного языка. «Те, кто в свое время принял решение об учреждении в республике ежегодного Дня осетинского языка и литературы, несомненно, думали о будущем своего народа, беспокоились о его завтрашнем дне. Этот день нужен всем нам как напоминание о величии родного языка, который никогда ни при каких обстоятельствах не должен быть подвергнут забвению. Ведь народа без языка просто не существует!» — сказал Битаров.

Руководитель республики высказал сожаление, что сегодня осетинский язык не так востребован среди титульной нации, что в семьях все реже говорят с детьми на родном языке. «Если раньше, в пору моего детства, в Осетии было проблемой изучение детьми, которые поступали в школу, русского языка, то сегодня, наоборот, дети зачастую не владеют родной речью», — подчеркнул он. Вячеслав Битаров заверил, что республиканская власть будет делать все от нее зависящее, для того чтобы сберечь язык и традиции народа. Призвал работать над этим сообща. И для начала посоветовал говорить дома с детьми на родном языке.

Поясним, что во Владикавказе прошла и ежегодная церемония награждения государственными наградами и стипендиями лучших школьников, студентов, учителей осетинского языка и литературы, победителей различных республиканских конкурсов и смотров.

Как сообщало ИА REGNUM, в РСО-Алания остается актуальной проблема сохранения родного языка, значительная часть молодежи, особенно городской, сегодня не владеет осетинским языком. В 2009 году ЮНЕСКО внесла осетинский язык в список исчезающих языков. Ежегодно 15 мая в республике отмечается День осетинского языка и литературы. Праздник приурочен к выходу в свет бессмертного сборника стихов Коста Хетагурова «Ирон фандыр».