Москва, 16 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Москве и области 16 мая ожидается холодная и облачная погода, сообщает Гидрометцентр.

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу

Температура воздуха днем в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла, по области воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/ с.

Возможен небольшой дождь, облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.