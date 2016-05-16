Москва, 16 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Рубль на предстоящей неделе может все же оказаться под давлением, хотя на открытии не исключено резкое краткосрочное укрепление в район уровня 63,80, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Во-первых, нефть Brent, динамика которой является одним из основных катализаторов, скорее всего, не даст оснований для оптимизма. Энергоноситель находится на достаточно высоких уровнях, что может привести к коррекции. Во-вторых, на текущем этапе курс доллара достаточно привлекателен для того, чтобы российский регулятор мог выйти на рынок и начать покупки валюты с целью пополнения золотовалютных резервов, которые планируется нарастить до 500 млрд долларов к 2018−2020 гг.», — пояснила Рогова.

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«Таким образом, пара USD/RUB может предпринять попытку преодолеть уровень сопротивления 66,50, который в течение последних трех недель сдерживал рост, что откроет ей путь дальше вверх, к уровню 68,20. Единственное, что может если не способствовать укреплению рубля, то хотя бы частично ограничить скорость его падения, — приближение налогового периода, пик которого придется на 25 мая», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 16 мая. Так, курс доллара США составляет 64,9306 рубля, что на 3,01 копейки ниже предыдущего значения. Курс евро установлен на отметке 73,6248 рубля, подешевев на 48,89 копейки. Баррель нефти марки Brent стоит $48,47.