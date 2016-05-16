Оренбург, 16 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбуржье принято решение присвоить имя уроженца Тюльганского района, героя России Александра Прохоренко межрегиональному фестивалю военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

orenburg-gov.ru Родителям Александра Прохоренко вручают документ, согласно которому патриотический фестиваль носит имя их сына-героя

На церемонии закрытия патриотического фестиваля глава Оренбургской области Юрий Берг вручил Указ родителям героя — Александру Васильевичу и Наталье Леонидовне Прохоренко.

Губернатор отметил, что на протяжении вот уже 12 лет большой музыкальный праздник объединяет всех, кто ценит и любит патриотическую песню, проникнут ее высоким духом и содержанием. Чем дальше уходят в прошлое события той войны, тем ярче и величественнее подвиг тех, кто отстоял свободу и независимость Родины.

«Не сомневаюсь, что долг, честь, Родина всегда будут для нас святыми понятиями. Примером мужества и высокого патриотизма стал подвиг российского офицера, уроженца села Городки Тюльганского района Александра Прохоренко. 17 марта 2016 года, находясь в тылу противника, он выполнял задачи по наведению ударов самолетов ВКС России по позициям ИГИЛ у древнего города Пальмира в Сирии. Александра обнаружили и окружили боевики, он вызвал огонь на себя и погиб вместе с окружившими его террористами. Президент России Владимир Путин присвоил Прохоренко звание Героя России посмертно», — сказал Берг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офицер Александр Прохоренко погиб 17 марта в боях за освобождение Пальмиры. В Оренбуржье день похорон героя, 6 мая, был объявлен траурным днем. Похоронен Александр Прохоренко в родном селе Городки. Тюльганского района.