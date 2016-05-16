Москва, 16 мая, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно запретила импорт из Турции салата-латука и салата айсберг с 16 мая 2016 года. Сегодня, 16 мая, ведомство примет решение о том, будет ли запрещён ввоз в Россию всех овощей и фруктов из Турции, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Апельсины

Напомним, что в настоящее время запрет на ввоз из Турции не распространяется на кабачки, а из фруктов — на грейпфруты и лимоны. Как сообщается, решение Россельхознадзора о запрете на ввоз салатов принято после того, как ведомство на протяжении длительного времени пыталось урегулировать проблемы с турецкой фитосанитарной службой. Запрет на ввоз данной турецкой продукции вводится как напрямую из Турции, так и через третьи страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки салата-латук и салата айсберг из Турции с 16 мая. В турецких салате-латук и в салате айсберг выявлен карантинный для РФ объект — западный калифорнийский (цветочный) припс. Россия с 1 января 2016 года Россия запретила ввоз ряда овощей и фруктов из Турции.

Читайте подробнее: Россельхознадзор временно запретил поставки салата из Турции