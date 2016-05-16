Волгоград, 16 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. В выходные в ряде регионов юга России разгулялась стихия. Так, 13 мая в Чернышковском районе сильный атмосферный вихрь учинил значительные повреждения. В населенных пунктах ветер сносил крыши домов, оборваны линии электропередач, разрушено здание зернохранилища. Накануне погодные условия также оставляли желать лучшего. На регион обрушился сильный дождь с грозой, местами с градом, порывы шквалистого ветра достигали 22 метров в секунду.

vk.com/astra фото на стене сообщества «Типичная Астрахань» Смерч в Чернышковском районе Волгоградской области

Сейчас с Волгоградской области ведутся работы по ликвидации последствий смерча, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 16 мая. На прошедшем вчера в администрации области совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Андрей Бочаров поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить жизнеспособность пострадавших от разгула стихии районов. Комиссия по ЧС будет работать в усиленном режиме до устранения всех неполадок в сетях, связанных с погодными условиями.

Глава области отметил, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, к которому быть готовы все службы должны. Все силы и средства будут сосредоточены для обеспечения безопасности жителей Волгоградской области.

Добавим, что ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с прошли и Калмыкии. В результате стихии было нарушено электроснабжение в Сарпинском и Малодербетовском районах республики. В настоящее время бригады МРСК Юга в Калмыки продолжают бороться с последствиями непогоды. В устранении локальных повреждений в распределительной сети 0,4 кВ задействованы семь бригад энергетиков.

Кроме того, две бригады проводили аварийно-восстановительные работы в поселке Комсомольский Черноземельского района, которые были завершены накануне.

Напомним, в режим повышенной готовности калмыцкие энергетики перешли 14 мая, оценив риски неблагоприятного метеопрогноза. При первых же технологических нарушениях в работе электросетей бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области смерч, сопровождавшийся ураганным ветром, градом и ливнем, оставил без света, воды, кровли и окон сотни домов. В зону отключения попали четыре населенных пункта в Белокалитвинском районе. Здесь был введен режим ЧС.