Киев, 16 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Власти Украины планируют провести «Евровидение-2017» за счет финансовых средств иностранных инвесторов, и не намерены привлекать для этих целей деньги из государственного бюджета. Об этом министр культуры страны Евгений Нищук сказал в интервью «Укринформу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Надо привлечь европейских специалистов, так как та высокая планка, которая поставлена сейчас в Стокгольме, требует очень больших финансовых вливаний», — отметил украинский чиновник.

При этом Нищук добавил, что Украина качественно подготовится к песенному конкурсу.

«На самом деле можно все очень качественно сделать, — подчеркнул министр. — Для имиджа Украины важно все провести на должном уровне, прежде всего — безопасном, доказать, что в Украину можно ехать, что в Украину можно инвестировать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение — 2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар. Таким образом, следующий конкурс «Евровидение» теперь должен пройти на Украине.

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