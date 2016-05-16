Владивосток, 16 мая, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В Приморском крае депутаты Партизанского района, которые на прошлой неделе в видеопослании Владимиру Путину вскрыли вопиющие факты коррупции, сегодня, 16 мая, объявили бессрочную голодовку. Отказаться от крайней меры Александр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева готовы лишь при одном условии: должно быть проведено объективное расследование с последующим возбуждением уголовных дел. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил один из активистов Александр Радохлеб.

Голодовка

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Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованном видеопослании президенту РФ Владимиру Путину парламентарии из Партизанского района Приморья указали на то, что руководители местной администрации чувствуют себя удельными князьями, а прокуратура тем временем отмалчивается. По словам народных избранников, чиновники создали чётко продуманную мошенническую схему работы, чтобы массово нарушать земельное законодательство.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM Александр Радохлеб рассказал, что накануне, 15 мая, в Партизанский район приехали представители администрации Приморья во главе с директором департамента по внутренней политике Александром Плотниковым, сотрудники краевой прокуратуры, силовики.

«Состоялся конструктивный диалог, мы выдвинули свои требования, предоставили все материалы. Два года ничего не было, и вдруг всё закрутилось. Отмечу, что наша районная администрация никак не отреагировала: ни одного гонца не прислали. На нас им плевать», — прокомментировал депутат.

Приезд чиновников и сотрудников правоохранительных органов, однако, не повлиял на объявление бессрочной голодовки: она началась сегодня утром, 16 мая, после прохождения медицинского обследования.

«Если нас удовлетворит работа по расследованию, по объективной проверке, тогда голодовку мы можем прекратить в любое время. Составы преступлений имеются, должны быть возбуждены уголовные дела», — подчеркнул Александр Радохлеб.