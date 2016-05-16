Барнаул, 16 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Останки троих красноармейцев привезли поисковики в Алтайский край. В Барнауле, на Мемориале Славы, состоялась церемония передачи их родственникам. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Алтайском краевом дворце молодежи.

Краевой дворец молодежи Останки троих алтайских красноармейцев привезли на Родину

Бойца Ивана Хортова, родившегося в селе Новоперуново Тальменского района в 1922 году, нашли участники поискового объединения «Ямальский форпост» в Старорусском районе Новгородской области. В Барнаул его останки доставили представители краевого поискового отряда «Память».

Останки Николая Кузнецова, с июля 1942 года считавшегося пропавшим без вести, в Новгородской области обнаружили поисковики из Тюмени. Родился красноармеец в 1902 году в Воронцовке Поспелихинского района.

«На территории Новгородской области в районе деревни Мясной Бор в 1942 году развернулись ожесточенные бои. Более 100 тысяч наших солдат оказались в окружении. Среди пропавших без вести оказался и Николай Кузнецов», — пояснил председатель Алтайского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн.

При помощи бойцов поискового движения Республики Алтай в регион доставили останки Алексея Захарова, который родился в 1908 году в Чапше Старобардинского (теперь Красногорского) района. «Обнаружили останки у жилого дома, когда искали металл. Там же удалось изъять из земли медальон, небольшие фрагменты поясного ремня и деньги», — рассказал председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Республике Алтай Александр Вилисов.

Также поисковики нашли и доставили в Барнаул медаль «За отвагу» сержанта Павла Зуенко из Волчихинского района и медальон Александра Бородина из Тальменского района.

Память не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны участники церемонии почтили минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу Славы.