Канны, Франция, 16 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Знаменитый французский актер Жерар Депардье возмущен событиями Каннского кинофестиваля и не желает посещать его премьеры, сообщает газета Nice matin.

Жерар Депардье

Актер заявил, что его возмущает присутствие среди гостей фестиваля итальянского порноактера Рокко Сиффреди и повышенное внимание СМИ к этому персонажу, доходящее до игнорирования других событий киносмотра.

Кроме того, Депардье считает, что финансовые интересы стали в кинематографе превалировать над вопросами искусства и ему обидно наблюдать проявления этого на Каннском кинофестивале.

Жерар Депардье посетил Канны в рамках продвижения нового фильма «Тур де Франс» с его участием.

69-й Каннский фестиваль проходит сейчас на Лазурном берегу Франции. В конкурсной программе смотра 20 фильмов. В основном конкурсе российские киноленты не участвуют.

Фильмы режиссеров Кирилла Серебренникова и Гарри Бардина представят зрителям в рамках параллельных программ «Особый взгляд» и «Двухнедельник режиссеров».

Помимо этого, в программе «Каннская классика» был показан отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Солярис». 69-й международный кинофестиваль в Каннах продлится до 22 мая.