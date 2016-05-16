Москва, 16 мая, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» планирует в ближайшее время выплатить членам совета директоров вознаграждение в размере 2,27 млн долларов. Соответствующие данные содержатся в материалах к годовому собранию акционеров, опубликованных на сайте компании.

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Так, в документе предлагается выплатить вознаграждение четырем лицам — управляющему директору компании Nord-Stream AG Маттиасу Варнигу — $580 тыс., председателю правления «Газпромбанка» Андрею Акимову — $560 тыс., старшему советнику по РФ и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк» Олегу Вьюгину — $580 тыс., независимому директору Дональду Хамфризу — $550 тыс.

«Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций», — говорится в проекте.

Напомним, что годовое собрание акционеров компании «Роснефть» состоится 15 июня в Санкт-Петербурге.