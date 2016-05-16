Вашингтон, 16 мая, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Апрель 2016 года признан самым теплым за всё время наблюдений, сообщает NASA. Температурные показатели 2016 года превышают более чем на 1% средние показатели наблюдений с 1951 по 1980 год и тенденция к повышению температуры сохраняется.

nasa.gov Наблюдение с орбиты

Даже с учетом влияния колебаний температур в Тихом океане (называемом Эль-Ниньо) и его влияния на климат, такого скачка никто не ожидал. Эксперты NASA считают, что следующие 12 месяцев продемонстрируют новые рекорды.

За последний год рост температуры на планете составил 25% от общего повышения с 1880 года. Это явление сопровождается таянием морских льдов, окислением и повышением уровня мирового океана. Почти четверть океанских колоний кораллов обесцвечиваются из-за изменения химического состава океанской воды.

Учёные считают, что аномально высокая температура продержится от четырех до шести месяцев. Сообщается, что причиной данного явления могут быть выбросы парниковых газов и деятельность человека.