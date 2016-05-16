Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Смерч, сопровождавшийся ураганным ветром, градом и ливнем, оставил сотни домов в Ростовской области без света, воды, кровли и окон. В зону отключения попали четыре населенных пункта в Белокалитвинском районе, был введен режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 16 мая, восстановительные работы продолжаются.

61.mchs.gov.ru Поврежденные стихией дома

Сообщение о последствиях разгула стихии на пульт дежурного поступило 14 мая около 17 часов. Как установили прибывшие на место спасатели, наиболее пострадали от непогоды хутора Ильинка, Калиновка, Раздолье, Анновка. Очевидцы сообщают о том, что смерч кружил над землей тракторы, поднимал в воздух крупный рогатый скот. В результате обрушения непогоды около 500 домов получили повреждения: где-то были снесены крыши, в некоторых домовладениях выбиты стекла. Частично также были повреждены здания администрации, почты, сельского клуба. К счастью, никто из 1,4 тыс. местных жителей не пострадал, и эвакуация граждан не потребовалась.

Устраняли последствия стихийного бедствия около 400 человек, более 65 единиц техники. Накануне были восстановлены 24 опоры линий электропередачи, все линии были подключены, подача воды возобновлена. 50 деревьев, не выдержавших ураганного ветра, были распилены и вывезены, практически весь мусор убран.

В 93 домах кровля была восстановлена, осталось покрыть шифером еще около 15 домов. Также принято 86 заявок от населения о помощи по восстановлению кровли и проведению очистных работ.

Накануне также состоялась встреча руководителей области с населением, но подробностей пока не сообщается.

Отметим, что в мае прошлого года на Дону град повредил дома, хозпостройки и автомобили. Удар стихии тогда на себя принял поселок Раздольный Песчанокопского района. В результате непогоды был поврежден 21 дом, из-за непогоды погиб урожай.

В Ростовской области стихия в 2015 году бушевала не раз. Ливни не один раз подтапливали дома, смывали госномера с автомобилей, порывов ветра не выдерживали деревья и линии электропередач.