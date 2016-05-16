Владивосток, 16 мая, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Резиденты Свободного порта Владивосток инвестируют в экономику Приморского края более 4 млрд рублей и создадут более 320 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписано АО «Корпорация развития Дальнего Востока с ООО «Рус Фуд», ОАО «Находкинский морской рыбный порт» и ООО «Терра». Инвесторы намерены выращивать рис, модернизировать морской порт в Находке и запустить производство энергоэффективного оборудования LED-освещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития.

morvesti.ru Порт Владивосток

«Преференции, которые предоставляют ТОР и Свободный порт, стимулируют активность со стороны сельхозпроизводителей, которые расширяют посевные площади, закупают новую технику, что приводит к увеличению объемов производства и готовой продукции. Развитие участников рынка в этой отрасли благоприятно отразится на экономике Приморского края. Соглашенияя подписаны на общую сумму 4,082 млрд рублей. Рабочих мест создадут 320», — отметил генеральный директор АО «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Один из якорных инвесторов, генеральный директор ООО «Терра» Александр Прокопенко рассказал о будущем производстве электрических ламп, осветительного оборудования и планах по взаимодействию с Корпорацией.

«Наша продукция имеет широкую область применения: начиная от бытового и заканчивая крупными, инфраструктурными объектами края. Широкое и повсеместное использование светодиодного энергоэффективного освещения позволяет значительно снизить эксплуатационные издержки и нагрузки на энергосети. Мы готовы участвовать в становлении новой, инновационной отрасли. В дальнейшем, компания планирует размещение крупносерийного производства на территории ТОР «Надеждинская», — пояснил Прокопенко.

«Находкинский морской рыбный порт» планирует провести масштабную реконструкцию и модернизацию порта. Будет создан современный многофункциональный перегрузочный комплекс, в том числе холодильно-морозильный (ОРЦ), с передовыми технологиями и оборудованием, конкурентоспособным для приемки и обработки судов рыбопромыслового флота с целью увеличения объемов перевалки, хранения и переработки рыбной продукции. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить портовые мощности и создать условия для развития международного транспортного коридора Приморье-1, а также Северного морского пути, Нового шелкового пути и др.

В Ханкайском районе Приморья «Рус Фуд» будет выращивать рис на площади в 1200 га. На приобретение сельскохозяйственной техники, обустройство перевалочной площадки и жилые модули для работников будет инвестировано около 82 млн рублей.