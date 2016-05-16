Владивосток, 16 мая, 2016, 06:53 — ИА Регнум. Ущерб от пожаров, охвативших дальневосточные леса, растет. Так, за последние сутки было зафиксировано 18 новых очагов возгорания. Всего в регионе бушует 50 лесных пожаров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональных департамент лесного хозяйства.

Лесной пожар

Наиболее пострадавший от огня регион — Амурская область, здесь пожарами сожжено 5249 гектаров леса, пожарные борются с огнем на 25 лесных участках. В Хабаровском крае, по последним данным, зарегистрировано 11 возгораний, в общей сложности занявших 150 гектаров. С пламенем также борются на территориях Сахалинской, Магаданской областей и Якутии.

По оценкам специалистов департамента, за последние сутки огнем сожжено 5582 гектара лесных массивов.

Из 50 действующих очагов, к утру 16 мая ликвидировано 17. На 33 участках продолжает гореть леса. Сотрудники МЧС продолжают работать над тушением огня. Ведомством задействовано 169 единиц техники. С воздуха с пожаром борются семь воздушных судов, среди которых четыре вертолета.