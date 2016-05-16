Вашингтон, 16 мая, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Бой между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонатеем Уайлдером и россиянином Александром Поветкиным отменен, а не перенесен, как сообщалось ранее. С соответствующим заявлением выступил тренер американского боксера-тяжеловеса Джей Диз, пишет World Boxing News.

takprosto.biz Боксерские перчатки

По словам наставника, бой не был перенесен, его отменили. Диз пояснил, что нельзя лишь выбрать другое место и время, так как сначала необходимо дождаться каких-либо решений и оценить ситуацию в целом.

«Мы вложили в этот бой много работы, сил и денег, но теперь все это смыто. Мы страшно разочарованы», — заявил тренер Уайлдерома.

Напомним, что положительные результаты допинг-теста российского боксера были опубликованы 13 мая. В тесте на допинг был обнаружен мельдоний, который внесен в список запрещенных средств. В следствие этого инцидента поступили сообщения о том, что бой между Поветкиным и Уайлдером будет перенесен.

Сам американский боксер оказался разочарован отменой возможности скрестить перчатки с российским спортсменом. Как отмечало ESPN, Уайлдер заявил, что разочарован положительными результатами на допинг Поветкина, так как много тренировался перед этим боем и планировал показать настоящее шоу для фанатов.

«Это огромное разочарование и шаг назад», — сказал он.