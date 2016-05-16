Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. На Камчатке вскоре начнут сбор подписей под обращением к правительству страны с просьбой установить работникам федеральных учреждений в регионе районный коэффициент к заработной плате 1,8, а не 1,6, который применяется сейчас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профсоюзах Камчатки после форума, на котором обсуждалась разница в коэффициентах между госслужащими и работниками краевых и муниципальных предприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Кроме того, тред-юнионы говорят, что есть предложения и о проведении акций протеста. «Звучали призывы о подготовке публичных коллективных действий в формате пикетов и митингов перед общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и «резиденцией» главного федерального инспектора», — рассказали в профсоюзах.

Активисты пояснили, что форум проводился по инициативе профсоюза работников государственных учреждений. На Камчатке в федеральных органах исполнительной власти в регионе (миграционная служба, Роспотребнадзор, налоговая служба, Россельхознадзор и др.) заработная плата выплачивается с коэффициентом 1,6, а не 1,8, как всем остальным на Камчатке.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава камчатских профсоюзов Андрей Зимин, ситуация с разными районными коэффициентами к зарплате — это экономический и идеологический нонсенс.

«Сегодня, по сути, действуют нормы 1964 года — полувековой давности, когда людей, проживающих на одной территории и в одинаковых климатических условиях, почему-то поделили, назначив им разные коэффициенты к зарплате — 1,8 и 1,6…» — считает Зимин.

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О том, когда именно будут предприняты конкретные шаги со стороны общественной организации, будут ли точно пикеты или нет, пока неизвестно. В профсоюзах лишь готовятся собирать подписи под письмом в правительство.

По последним данным статистики, на Камчатке в федеральных органах власти работают 6 726 человек. Их средняя зарплата в прошлом году выросла: в 2014 году она составляла 81 тысячу 345 рублей, а в 2015-м — 81 тысячу 498 рублей.