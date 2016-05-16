Пхеньян, 16 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Российская яхта «Элфин», которую ранее задержала береговая охрана КНДР, прибудет во Владивосток во вторник, 17 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов» Яна Коноплицкая, пишет сегодня, 16 мая, НТВ.

gfpro.net Яхта «Элфин»

Как отметила Коноплицкая, по уточненным данным, яхта еще не прибыла. Она должна будет приплыть во Владивосток ориентировочно 17 мая. Как сказали в яхт-клубе, члены экипажа чувствуют себя нормально

«Сейчас связи с яхтой пока нет»,— заявила пресс-секретарь, объяснив, что это связано со сложными погодными условиями.

ИА REGNUM ранее передавало, что 13 мая яхта «Элфин» возвращалась из южнокорейского Пусана, где участвовала в международной регате, во Владивосток. Однако береговая охрана Северной Кореи задержала судно. Через два дня дипломаты КНДР объяснили инцидент тем, что произошло недоразумению и освободили яхту.

После того, как северокорейские власти пришли к выводу о том, что инцидент случился по ошибке, судно покинуло порт Кимчак и взяло курс на Владивосток, что произошло 15 мая. Экипажу судна удалось связаться с родственниками и сообщить об освобождении, после чего связь прервалась и еще не была восстановлена.