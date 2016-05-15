Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2016, 02:29 — ИА Регнум. На рынках Камчатки появилась первая браконьерская красная рыба этого сезона, хотя до старта лососевой путины остается еще более двух недель. Как сообщают местные СМИ, на прилавках, в частности, появилась чавыча.

Константин Воланакис. Проверка сетей

Причем свежая рыба появилась на рынках крупнейших населенных пунктов края — в Петропавловске и Елизове. Продавцы уверяют, что чавыча выловлена не так давно на реках Усть-Камчатского района. Продают эту рыбу, которая считается крупнейшим видом лососевых, по 1800 рублей за килограмм.

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В МВД Камчатки корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что вся информация о браконьерах проверяется в оперативном порядке, но массовая «охота» на тех, кто занимается незаконным промыслом, начнется только 25 мая — со старта профилактической операции «Путина».

Пока чавычу ловят на восточном побережье полуострова. Как сообщало ИА REGNUM, с этим видом рыбы большие проблемы на западе края. Там в эту лососевую путину будет закрыт промышленный и традиционный лов чавычи, так как наблюдается спад этого вида. Причем, по словам чиновников, если тенденция на снижение запасов сохранится и в дальнейшем, возможно полное закрытие промысла этого вида лосося.

Главная — лососевая, путина года на Камчатке стартует 1 июня. Планируется добыть порядка 154 тысяч тонн рыбы. В период лососёвой путины 2015 года камчатские рыбаки выловили более 190 тысяч тонн.

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По итогам прошлой «красной путины» на Камчатке полиция возбудила более 200 уголовных дел по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Размер причиненного материального ущерба составил 32 миллиона 678 тысяч рублей. У браконьеров изъято почти 50 тонн рыбы лососевых видов, около четырех тонн икры-сырца и более 26 тонн соленой икры, 1680 банок консервированного и 179 особей живого краба. Кроме того злоумышленники лишились 187 плавсредств, 88 руль-моторов, более десяти с половиной километров сетей, а также пяти автомобилей.