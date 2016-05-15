Пекин, 16 мая, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Впервые заболевание, вызванное вирусом Зика, было зафиксировано в Пекине. Китаянка госпитализирована и находится под надзором медиков. Об этом в воскресенье, 15 мая, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление столичной комиссии по здоровью и планированию семьи.

Вирус Зика

Как стало известно, 29-летняя жительница восточной китайской провинции Шаньдун с лихорадкой и сыпью на коже вернулась из поездки в Венесуэлу. В столицу Китая женщина прибыла 13 мая. Проведенные медиками лабораторные исследования подтвердили предполагаемый первоначальный диагноз: китаянка была больна лихорадкой Зика. В настоящей момент она проходит лечение в больнице.

Между тем, по мнению экспертов комиссии, опасаться всплеска заболеваемости не стоит. Риск распространения вируса в Пекине медиками оценивается как низкий.

Напомним, переносчиком вируса Зика являются комары рода Aedes, его носителями в природе выступают обезьяны и люди. Кроме того, отмечаются случаи передачи вируса половым путем и от матери к плоду. Известный с середины прошлого столетия вирус начал активно распространяться в 2015 году из Южной и Центральной Америки. Основными симптомами заболевания является лихорадка, сыпь, головная и суставная боли.