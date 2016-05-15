Берлин, 16 мая, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Победа далась армейцам очень тяжело, но победа, конечно, досталась сильнейшему клубу Евролиги. Собственно, все сходились во мнении, что в финале сошлись два сильнейших клуба нынешнего еврокубкового сезона.

pfc-cska.com Победа

Первая половина встречи не оставила впечатления, что играют два лучших клуба. Казалось, что лучший клуб играет с рядовым соперником, которого должен уверенно обыграть. ЦСКА легко и разнообразно комбинировал в атаке, и плюс 20 очков к большому перерыву создавали ощущение, что результат предрешён. Однако «Фенербахче» было что предъявить армейцам. Самоотверженная защита турок привела ЦСКА в состояние, в каком они давно уже не бывали. Почти все атаки москвичей завершались потерями мяча, а турки буквально не давали им вздохнуть. О трёхочковых бросках зрители почти забыли, и даже из-под кольца забросить армейцам удавалось лишь изредка. Уже непонятно было, что может противопоставить соперникам ЦСКА. На самых последних минутах турки вышли вперёд в счёте. Но тут армейцы сумели как-то зацепиться, и на последних секундах буквально выцарапать два очка, которые перевели игру в овертайм. «Фенербахче» в полуфинале против испанского «Кутча Лабораль» выиграли овертайм со счётом 16:5. И сегодня дополнительная пятиминутка тоже началась трёхочковым попаданием турецких баскетболистов (по крайней мере один турок на скамейке у них был). Но ЦСКА сумел собраться, и провёл овертайм в упорной обороне и настойчивых действиях в атаке, а штрафные армейцы пробивали без промахов. Понемногу преимущество москвичей перешло рубеж трёх атак, а времени оставалось играть около двух минут, и единственное, что смогли сделать соперники, это приблизиться в счёте до пяти очков. Победа осталась за ЦСКА, который стал победителем турнира в третий раз.