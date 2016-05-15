Бразилиа, 15 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Бразилии Жосе Серра заявил, что он намерен реализовывать новую программу развития страны: «Мировая экономика с Бразилией», а не «Бразилия в мировой экономике». Жосе Серра отметил, что приоритетом для его страны станет развитие отношений с ЕС и США. В связи с этим могут быть пересмотрены принципы взаимоотношений Бразилии с МЕРКОСУР, чтобы при заключении соглашений не оглядываться на позицию стран — участниц этого объединения. Тема БРИКС в выступлениях нового министра иностранных дел пока не звучала вообще, сообщает Brasil247.

Craig Sunter Молчание

Кроме этого, Жосе Серра подчеркнул, что МИД Бразилии будет жестко реагировать на критику импичмента со стороны иностранных государств и обвинения в нелегитимности этого процесса: «Наша задача — опровергнуть ложь, которая говорится относительно бразильского процесса, все происходящее в политическом плане — отстранение президента, импичмент — предусмотрено конституцией и находится в рамках демократического поля», сообщает Globo.