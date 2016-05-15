МИД Бразилии призвал Россию и остальных воздержаться от критики импичмента
Бразилиа, 15 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Бразилии Жосе Серра заявил, что он намерен реализовывать новую программу развития страны: «Мировая экономика с Бразилией», а не «Бразилия в мировой экономике». Жосе Серра отметил, что приоритетом для его страны станет развитие отношений с ЕС и США. В связи с этим могут быть пересмотрены принципы взаимоотношений Бразилии с МЕРКОСУР, чтобы при заключении соглашений не оглядываться на позицию стран — участниц этого объединения. Тема БРИКС в выступлениях нового министра иностранных дел пока не звучала вообще, сообщает Brasil247.
Кроме этого, Жосе Серра подчеркнул, что МИД Бразилии будет жестко реагировать на критику импичмента со стороны иностранных государств и обвинения в нелегитимности этого процесса: «Наша задача — опровергнуть ложь, которая говорится относительно бразильского процесса, все происходящее в политическом плане — отстранение президента, импичмент — предусмотрено конституцией и находится в рамках демократического поля», сообщает Globo.