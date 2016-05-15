Махачкала, 15 мая, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) на своем поле переиграл саранскую «Мордовию» в матче 29-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 15 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 3:0.

fc-anji.ru Матч «Анжи» — «Мордовия»

В составе победителей голевыми действиями отметились Янник Боли, Карлен Мкртчян и Магомед Мусалов.

Таким образом, махачкалинский «Анжи» (25 очков) поднялся с 16-й на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета. Саранский клуб (24 очка) расположился на 15-й строчке.

Премьер-лига. 29-й тур

Анжи (Махачкала) — Мордовия (Саранск) — 3:0.