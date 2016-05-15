Москва, 15 мая, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Боксерский поединок между российским спортсменом Александром Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером будет перенесен на другую дату. Об этом, как передает Allboxing.ru, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Боксёрский поединок. Густав Ребергер. 1927

«Бой Поветкин-Уайлдер перенесен, — сказал он. — Состоится, но в другую дату». 21 мая главным поединком вечера станет Лебедев-Рамирес».

При этом Рябинский добавил, что главным событием вечера бокса 21 мая станет объединительный поединок чемпиона WBA в первом тяжелом весе Дениса Лебедева и чемпиона IBF аргентинца Виктора Рамиреса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в допинг-пробе боксера Александра Поветкина были обнаружены следы запрещенного препарата милдронат (мельдоний) в очень низкой концентрации.

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