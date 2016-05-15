Бой Поветкина и Уайлдера отложен
Москва, 15 мая, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Боксерский поединок между российским спортсменом Александром Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером будет перенесен на другую дату. Об этом, как передает Allboxing.ru, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«Бой Поветкин-Уайлдер перенесен, — сказал он. — Состоится, но в другую дату». 21 мая главным поединком вечера станет Лебедев-Рамирес».
При этом Рябинский добавил, что главным событием вечера бокса 21 мая станет объединительный поединок чемпиона WBA в первом тяжелом весе Дениса Лебедева и чемпиона IBF аргентинца Виктора Рамиреса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в допинг-пробе боксера Александра Поветкина были обнаружены следы запрещенного препарата милдронат (мельдоний) в очень низкой концентрации.
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