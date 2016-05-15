Каракас, 15 мая, 2016, 19:19 — ИА Регнум. По данным последних опросов, 70% венесуэльцев настроены на отставку Николаса Мадуро, сообщает Reuters. На митинге в Каракасе лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес назвал Венесуэлу бомбой замедленной действия, которая может взорваться в любой момент. «Мы не хотим, чтобы бомба взорвалась, и призываем всех поддержать проведение референдума в этом году», заявил оппозиционный лидер, комментирует Euronews.

Rafael Mizrahi Бомба

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем решении начать военные учения вооруженных сил Венесуэлы для подготовки к «любому сценарию». Николас Мадуро уверен, что зарубежные государства, в частности, США вынашивают планы вторжения на территорию Венесуэлы. Президент Венесуэлы также обвинил бывшего лидера Колумбии Альваро Урибе Велеса в том, что он вступил в сговор с официальным Вашингтоном и участвует в «заговоре против Венесуэлы», комментирует RTVE. Так Николас Мадуро отреагировал на заявление Альваро Урибе о том, что международные «демократические вооруженные силы» должны защитить венесуэльскую оппозицию. «Руководство Венесуэлы губят двойные стандарты и двойная мораль. Власти говорят о равенстве и заботе о простых людях, а в стране процветают нищета и коррупция. Называют США врагом, а сами ездят отдыхать во Флориду. И народ об этом знает. Что касается американцев, то они никогда и не думали выпускать из поля зрения Латинскую Америку. Выжидали, а сейчас просто используют сложившуюся конъюнктуру», прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM представитель российской диаспоры Венесуэлы Ирина Н.