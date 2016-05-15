Москва, 15 мая, 2016, 19:17 — ИА Регнум. 2016 год объединяет в себе сразу несколько значимых для истории и культуры России и Греции событий. Первое событие — 2016 год объявлен годом Российской Федерации в Греческой Республике и Годом Греческой Республики в Российской Федерации. Второе — 1000-летие присутствия России на Афоне. Точкой отсчета присутствия русского монашества на Афоне было избрано первое письменное упоминание о древнерусской святогорской обители «Ксилургу» — подпись монаха Герасима, «пресвитера и игумена монастыря Роса», под одним из документов, датированных 1016 годом. Эти события легли в основу мотопаломничества в Грецию и на Святую Гору Афон, сообщается в пресс-релизе проекта.

Pierce Martin Байкер

В составе паломнической группы православные России, Сербии, Греции, Болгарии, Черногории, Белоруссии, Украины и Македонии.

«Паломничество ставит своей целью единение народов Православной Веры в сегодняшнее непростое время, когда невидимый режиссер вновь пытается вбить клин в наше многовековое братство, интригами и смутами внести раскол в ненавистный ему Православный Мир.» — подчеркивают организаторы мотопаломничества.