Берлин, 15 мая, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Краснодарский «Локомотив-Кубань», закончивший борьбу в Единой Лиге ВТБ, сумел красиво закончить сезон. В матче за 3-е место в Евролиге кубанцы переиграли испанский «Кутча Лабораль».

lokobasket.com Игроки команды «Локомотив-Кубань» празднуют победу

«Кутча Лабораль» (Испания) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 75:85 (16:20, 26:20, 11:21, 22:24)

Сегодня в 21:00 состоится финальный матч Евролиги, в котором турецкий «Фенербахче» встретится с московским ЦСКА.