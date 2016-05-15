Калуга, 15 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Калужский проект станет первым зарубежным проектом компании TH true milk, входящей в концерн TH Group из Вьетнама, сообщили 15 мая корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Robert Couse-Baker Сыр

Согласно инвестиционному проекту, в Ульяновском и Мосальском районах Калужской области появятся комплекс молочного животноводства и переработке молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий и комплекс тепличного производства экологически чистых овощей и фруктов. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. В перспективе не исключается начало производства в Российской Федерации сыров, кисломолочной продукции и колбас.

Занимая 30% молочного рынка Вьетнама, компания ТН true milk объединяет молочные фермы, молочный и комбикормовый заводы, сеть магазинов. Кроме этого, организовано выращивание органических овощей и производство функциональных пищевых продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, подробным знакомством с инвестиционным потенциалом региона в агропромышленной сфере стала 13 мая начавшаяся рабочая поездка в Калужскую область делегации вьетнамского концерна TH Group во главе с его президентом Тхай Хыонг. В ходе посещения в Малоярославецком районе российско-немецкой компании «ЭкоНива-Калуга» ее президент Штефан Дюрр рассказал вьетнамским коллегам об опыте работы в России и в Калужской области в частности, поделился планами по развитию предприятия. На гостей произвел особое впечатление сервисный центр компании — крупнейший в Европе, где обслуживается сельскохозяйственная техника мировых производителей.

Вьетнамская делегация также побывали на технологических площадках, расположенных вблизи компаний «Гримме-Калуга», «Лемкен-Калуга» и «Вольф Систем». В ходе общения с вьетнамскими предпринимателями губернатор области Анатолий Артамонов отметил значимость их подробного знакомства с инвестиционными возможностями калужского региона, и выразил уверенность в том, что они найдут здесь для себя немало интересных партнеров. Тхай Хыонг дала высокую оценку созданному в калужском регионе деловому климату.