Киев, 15 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Президенту Украины Петру Порошенко предложили назначить бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка послом в Российской Федерации. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посольство в Россию

Отметим, что автор инициативы почему-то назвал бывшего главу кабинета министров «Андреем».

«На мой взгляд, единственная достойная кандидатура на должность посла Украины в России — это Яценюк Андрей Петрович, — говорится в тексте петиции. — Сейчас он безработный, (не знаю, зарегистрирован ли он в центре занятости в качестве такового, но это неважно). Главное то, что в РФ он как посол Украины будет иметь неприкосновенность (иммунитет)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2016 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что сложил свои полномочия. По словам политика, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.

Чуть позже, на пост председателя правительства Украины был назначен Владимир Гройсман, ранее являвшийся спикером парламента.

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